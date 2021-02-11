62 خيلاً تنافس على ألقاب «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يشهد مضمار «ميدان» بدبي اليوم رابع سباقات الموسم الجديد لـ«كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي ترعى أشواطه الستة «طيران الإمارات» بجوائز تبلغ 675 ألف دولار، وينافس على ألقابها 62 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ويتضمن السباق، إقامة ثلاث بطولات من التصنيف الرفيع، اثنتان منها على الأرضية الرملية، من خلال بطولة «مزرعة الروية» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» التي تجري في الشوط الأول لمسافة 1600 متر بجوائز تبلغ 36 ألف دولار، متبوعة بالجولة الثانية في بطولة «تحدي آل مكتوم» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» التي تجري في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، بجوائز تبلغ 293 ألف دولار، يقابلها بطولة «الراشدية» التي تحمل التصنيف ذاته «جروب 2» وإنما على المسار العشبي لمسافة 1800 وتجري في الشوط الخامس بجوائز تبلغ 163 ألف دولار.

وتسعى 10 جياد للفوز في ثانية جولات الموسم من بطولة «آل مكتوم»، يتقدمها «دبي وارير» المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، وبإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، في ظهور محلي أول وتجربة أولى للأرضية الرملية لمضمار ميدان.

ويدخل دائرة المنافسة أيضاً الجواد «ساليوت ذا سولجر» بشعار «فيكتورياس» وإشراف المدرب فوزي ناس، وقيادة الفارس أدري دي فريز.

وفي ثانية البطولات الرئيسة تعول «غودولفين» على اثنين من ممثليها في مواصلة هيمنتها على لقب بطولة «الراشدية» في الشوط الخامس، يتقدمها بطل نسخة 2019 الجواد «دريم كاسيل» بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، يقابلها طموحات مشروعة للمدرب شارلي آبلبي في تكرار إنجازه للموسم الماضي مع الجواد «بارني روي».

وتدفع «غودولفين» بأربعة من ممثليها للمنافسة على لقب الشوط الثالث «ميدان تروفي» لمسافة 1900 متر عشبي بجوائز تبلغ 50 ألف دولار، اثنان منها بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وهما «ميثكال داون» الفائز في مشاركته الوحيدة أكتوبر الماضي على مضمار «نيوماركت»، و«سيكريت بروتيكتور» الذي حقق فوزاً باهراً في سبتمبر من العام الماضي على مضمار «كمبتون بارك»، يقابل ذلك رهان المدرب الوطني سعيد بن سرور على المهرة «فاينال ثوت» و«أندر وتر أتاك».

• 4 جياد لـ«غودولفين» تبحث عن لقب الشوط الثالث «ميدان تروفي»

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