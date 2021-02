بالفيديو.. تفاعلاً مع مسبار الأمل.. رياضيون: الإمارات لا تعرف المستحيل

تفاعل عدد كبير من نجوم دوري الخليج العربي من لاعبين، وأجهزة فنية وإدارية مع اللحظة التاريخية، قبل ساعات من دخول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ. ونشرت رابطة المحترفين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لعدد من اللاعبين والإداريين والمديرين الفنيين في الأندية، عبروا فيها عن مشاعر الفخر بما تحققه الإمارات، وبالتجربة الفضائية الأولى بين الدول العربية.

وأجمع اللاعبون الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة على أن "الإمارات لا تعرف المستحيل"، وقال لاعب الوحدة خميس إسماعيل، أن مسبار الأمل كان حلما، وأصبح اليوم حقيقة، فيما أشار حارس الفجيرة، أحمد ديدا إلى أن إطلاق مسبار الأمل أصبح فخراً لكل إماراتي وعربي، كما اعتبر لاعب وسط العين يحي نادر أن هذا الإنجاز بمثابة فخر واعتزاز للوطن بأكمله.

Administrative and technical staff in #AGLeague: #HopeProbe is a source of pride and aspiration for the future.#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/UCayEipdB3