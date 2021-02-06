بالصور.. مهرجان أهداف لشباب الأهلي في مرمى العين .. وبيدرو يدخل "دوامة الشك"

المصدر: معاذ كمبال- العين

نصب لاعبو شباب الأهلي مهرجاناً من الأهداف في مرمى فريق العين في لقاء "الكلاسيكو" الذي حسمه "الفرسان" بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء وسجل البرازيلي ادواردو "9" من ركلة جزاء و74، وكارتابيا "53" وايجور جيسوس "82"، فيما جاء هدفا أصحاب الأرض الوحيد بواسطة المدافع مهند العنزي هدف العين الشرفي في الدقيقة 3+90.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 25 نقطة متقدماً للمركز الخامس، بينما تراجع "الزعيم" للمركز السادس برصيد 24 نقطة.

وادخلت الخسارة الكبيرة فريق العين وبالتحديد مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل في دوامة الشك خاصة وأن "الزعيم" لا يقدم إي مستوى مقنع تحت قيادته.

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