الجزيرة يضيق الخناق على الشارقة.. تقلبات في المراكز والعين أكبر الخاسرين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ضيق الجزيرة الخناق على الشارقة متصدر ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم بفوزه العريض على مضيفه الظفرة 5-1، مستفيداً من سقوط الأخير في فخ التعادل الإيجابي أمام الوحدة 1-1، ليقلص "فخر أبوظبي" الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة.

وشدد بني ياس قبضته على المركز الثالث، بفوز الصعب على الفجيرة، 2-1 ليقلص هو الآخر فارق النقاط مع الشارقة إلى سبع نقاط بعدما رفع رصيده للنقطة 29.

وشهدت الجولة 15 تغييرات في بعض المراكز بصعود النصر إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام، بفوزه على خورفكان 2-1 بعدما احتل في الجولة الماضية المركز الخامس، مستفيداً من خسارة العين في الجولة نفسها.

وتقدم شباب الاهلي هو الآخر مركزاً في جدول الدوري، بفوزه الكبير خارج ملعبه على العين بأربعة أهداف دون رد، ليحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وكان العين أكثر الخاسرين في هذه المرحلة من المسابقة، بعد أن تجمد رصيده عند 24 نقطة، متراجعا مركزين دفعة واحدة.

وواصل فهود زعبيل سلسلة نتائجهم الإيجابية، وفازوا بضربتي جزاء على ضيفه حتا الذي كان متقدماً عليه بهدف في الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متساوياً مع الوحدة، ولكن بقي الإمبراطور في المركز الثامن خلف الوحدة وبفارق الأهداف.

ولم تشهد المراكز الخمس الأخيرة في جدول الدوري أي تغيرات بعد انتهاء تلك المرحلة من المسابقة بعد خسارة حتا والفجيرة وخورفكان والظفرة، وعجمان.

وشهدت الجولة 15 تسجيل 25هدفاً، إذ حضر الفوز بنتيجة 2-1 في أربعة مباريات، وكان الفوز الأكبر من نصيب الجزيرة على الظفرة 5-1، وفاز شباب الأهلي على العين 4-1، وكانت مباراة الوحدة والشارقة هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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