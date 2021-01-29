صدارة إسبانية - جنوب إفريقية في اليوم الأول لـ «غولف دبي»

المصدر: جوني جبور ■دبي

تشارك الإسباني سيرجيو غارسيا بطل نسخة 2017، والجنوب إفريقي جاستن هاردينغ، وبرصيد ست ضربات تحت المعدل، صدارة اليوم الأول في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» لمحترفي الغولف، التي استهلت أمس على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات بدبي، والمقامة في نسختها الـ32 حتى غدٍ، ضمن موسمي (الجولات الأوروبية) و(السباق إلى دبي)، بإجمالي جوائز تبلغ 3.25 ملايين دولار (11.9 مليون درهم)، وينافس على لقبها 132 من نخبة نجوم اللعبة عالمياً.

ونجح غارسيا وهاردينغ، في إنهاء مسلك اليوم الأول بـ66 ضربة، حاصداً كل منهما ست ضربات تحت المعدل، قادتهما إلى الدخول في شراكة على صعيد المركز الأول، بفارق ضربة تحت المعدل عن المصنف الإنجليزي بول كايسي المصنف 27 عالمياً، فيما اكتفى بطل «السباق إلى دبي» لعام 2017 الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثالث وبرصيد أربع ضربات تحت المعدل.

وقال غارسيا في تصريح صحافي: «قدمت أداءً لافتاً خالياً من الأخطاء، ومن الواضح أنني استمتع باللعب كثيراً على ملعب المجلس الذي لطالما حققت عليه نتائج لافتة، خصوصاً في نسخة 2017، التي نجحت في حصدي اللقب الأول في هذه البطولة».

بدوره، قال الجنوب إفريقي هاردينغ: الوقوع في خطأ البوغي (ضربة فوق المعدل) عند الحفرة الأولى، وقف عائقاً في قدرتي على الانفراد بالصدارة».

نجم الكرة الإنجليزية شيرينغهام في تحدّي الغولف

سجلت منافسات «برو-أم» للهواة والمحترفين، مشاركة نجم الكرة الإنجليزي ونادي مانشستر السابق تيدي شيرينغهام في تجربة أولى على ملعب المجلس.

وسجلت المنافسات فوز فريق «بيرني أكوبيمنت» بقيادة نجم الغولف الإنجليزي أندي سوليفان، بإجمالي 20 ضربة تحت المعدل، فيما كانت أفضل نتيجة لليوم الثاني من قبل فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم 3»، بقيادة الإنجليزي بارديغ هارينغتون بإجمالي 25 ضربة تحت المعدل.

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ملايين و250 ألف دولار جوائز بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.

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