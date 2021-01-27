الفجيرة يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو والفرنسي رشيد عثمان

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم عبر حسابها في "تويتر" التعاقد مع اللاعب البرازيلي دوغلاس كوتينيو، وعلمت "الإمارات اليوم" أن الشركة تعاقد أيضا مع اللاعب الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل رشيد آيت عثمان، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.

وتم بالفعل قيد اللاعبين بدلا عن البرازيلي روزا والهولندي نوناتا، إذ يسعى الفجيرة لتصحيح الوضع في إياب الدوري، والدفاع عن فرصته في البقاء.

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