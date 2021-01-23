«مليتاري لو» بطلاً لـ«تحدي آل مكتوم» في ميدان

المصدر: جوني جبور ■دبي

توج الجواد «مليتاري لو»، المملوك لناصر عسكر، بإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب الجولة الافتتاحية في بطولة «تحدي آل مكتوم»، التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، وجرت في الشوط الخامس والرئيس بالسباق الافتتاحي من موسم «كرنفال كأس دبي العالمي» للخيول، الذي أقيم أول من أمس، على مضمار ميدان في دبي، ورعت أشواطه السبعة «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز بلغ 925 ألف دولار، نافس في ألقابها 79 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق إقامة ثلاث بطولات رئيسة أخرى، تحمل التصنيف الرفيع، خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، استهلت بفوز مستحق للجواد «سويتزرلاند»، بشعار نقابة «أر أر أر للسباقات»، وبإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه، حيث توج ببطولة «دبوي ستيكس» في الشوط الثالث، قبل أن يحقق الجواد الفرنسي «لورد غليترز»، المملوك لجيف وساندرا تيرنبول، بإشراف المدرب ديفيد أميرا وقيادة الفارس أدري دي فريز، بطولة «سنغسبيل ستيكس»، التي أقيمت في الشوط الرابع. وفاز كذلك الجواد «لاند أوف ليجندس» المملوك لـ«غودولفين» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري بلقب بطولة «قلعة الفهيدي»، التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1400 متر عشبي، بإجمالي جوائز 163 ألف دولار.

وفاجأ «مليتاري لو» منافسيه في الجولة الافتتاحية لبطولة «تحدي آل مكتوم» التي بلغت جوائزها 228 ألف دولار، بعدما قاده الفارس أنطونيو فريزو لقطع خط نهاية الشوط الخامس بزمن دقيقة و36 ثانية و42 جزءاً من الثانية.

وواصلت خيول «غودولفين» حضورها القوي في السباق، بفوز «والتون ستريت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب «نادي دبي كلاسيك» في الشوط الثاني.

وافتتح «غولدن غول» بشعار «ديل برينان» أول الانتصارات، بلقب الشوط الأول، ثم «إكوايلاترال» بشعار فترياني هاي، بلقب بطولة السرعة (دبي داش).

- «لاند أوف ليجندس» و«والتون ستريت» أحرزا سباقي «قلعة الفهيدي» و«نادي دبي كلاسيك».

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