المصدر: الإمارات اليوم

لاعب

تتجّه إدارة أحد الأندية إلى فك ارتباطها مع لاعب أجنبي، تم التعاقد معه خلال هذه الفترة، بعد توصلها إلى اتفاق شبه نهائي مع لاعب برازيلي يلعب في دوري أوروبي. النادي يبحث عن عرض لإعارة اللاعب، أو تسوية الأمور المالية معه لفسخ التعاقد.

خلافات

توسّعت الخلافات بين أحد الأندية ومدربها لسوء النتائج في الأسابيع الأخيرة من الدوري، ويؤكد شهود أن الخلافات زادت حدّتها داخل الغرف المغلقة، لعدم قدرة المدرب على تطوير مستوى الفريق، وعلاج الأخطاء التي ظهرت بشكل متكرر في تلك المباريات.

تجديد

يضغط لاعب في أحد أندية الدوري، عن طريق وكيل أعماله، على إدارة ناديه من أجل تجديد عقده في أسرع وقت ممكن، مستغلاً تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ناديين يرغبان في التعاقد معه، رغم تأكيد إدارة النادي أنها لم تتلق أي عروض لضمه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news