«ناشيونال» بطل كرة القدم في بطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز فريق شركة الأصباغ الوطنية «ناشيونال» لكرة القدم بلقب النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي أقيمت على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في حديقة متنزه الشارقة الوطني، بتنظيم من هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية.

ونال فريق «ناشيونال» اللقب بعد فوزه على فريق شركة فاست لمقاولات البناء بهدف نظيف، فيما حل فريق شركة فاست لمقاولات البناء وصيفاً، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة الشارقة بعد فوزه الكبير على فريق الدفاع المدني بالشارقة 4-صفر.

وكانت المباريات النهائية لبطولة الكرة الطائرة قد أسفرت عن فوز فريق «سكسيس بونيت» في المركز الأول، وفريق «أي في أل أ» في المركز الثاني، وفريق «أي في أل ب» في المركز الثالث.

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