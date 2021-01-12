مدية آل مكتوم بطلة «السيدات الإماراتيات الهواة» في بطولة السلم للدرّاجات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظفرت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بالمركز الأول في سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة، الذي أقيم أمس، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وحلت المتسابقة عائشة فولاذ من فريق «بي آر» في المركز الثاني، بينما نالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

وامتدت مسافة السباق لنحو 75 كلم ضمن منطقة محمية المرموم الطبيعية في دبي، بمشاركة 89 فتاة مواطنة، على مستويي الفردي والفرق، أبرزها فرق شرطة أبوظبي، وشرطة دبي، والوثبة، وبي آر، وياسي.

ووجه الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمه اللامحدود لهذه البطولة، وتوجيهات سموه السديدة لتطوير هذا الحدث، وتمكين المرأة بشكل أكبر من خلال زيادة السباقات التي أصبحت تضم سباقاً للهواة الإماراتيات، وسباق النخبة.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية: «سعيد بالمستوى الذي قدمته المشاركات، الذي يؤكد تطور المستويات الفنية والقدرات التنافسية للمرأة الإماراتية وزيادة عدد المشاركات، الأمر الذي يؤكد سلامة النهج الذي نسير عليه، والتأثير الإيجابي الكبير لهذه البطولة في رياضة الدراجات الهوائية عموماً وفئة السيدات خصوصاً».

وكانت اللجنة المنظمة قد شيدت قرية في قلب الحدث ضمت أجنحة للفرق المشاركة وشركاء الحدث، والشركات المختصة في مجال تصنيع الدراجات الهوائية، والمستلزمات التي تدعم ممارسي الرياضة التي تشهد نمواً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، كما توسط القرية شاشة عملاقة لعرض مجريات السباق بشكل مباشر، ما أتاح لجميع الموجودين في القرية متابعة السباق لحظة بلحظة، كما ضمت استوديو قناة دبي الرياضية ومنطقة تجمع تم استخدامها في الاجتماعات الفنية والتنويرية.

وتستعد البطولة لإقامة سباق النخبة للمحترفين الرجال اليوم، الذي يمتد لمسافة 157 كلم، بمشاركة بارزة لأفضل الدرّاجين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بمجموع 94 متسابقاً من 20 جنسية.

مدية آل مكتوم استعدت للقب قبل 4 أشهر

أهدت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم فوزها بالسباق إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمه اللامحدود للرياضة وتوجيهات سموه بإطلاق هذا السباق الرائع.

وقالت في تصريحات صحافية: «لم آتِ لمجرد المشاركة، لقد استهدفت الفوز بالمركز الأول منذ سباق العام الماضي عندما حصلت على المركز السابع، ومن أجل تحقيق هدفي، بدأت الاستعداد والتعود على مسار السباق بمعدل أربع ساعات يومياً منذ سبتمبر الماضي بإشراف مدرب خاص».

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فتاة مواطنة شاركن في سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة.

عائشة فولاذ من «بي آر» ثانية، وشهلة الحوسني من شرطة دبي ثالثة.

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