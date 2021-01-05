«ريان» يُحرز أعلى الألقاب في دوري الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خطف فرسان قفز الحواجز من فريق «زد سفن» المراكز الأولى في ختام منافسات الأسبوع الأول لدوري الإمارات لونجين في نسخته التاسعة، السبت والأحد الماضيين، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ونال الفارس جاك ريان على صهوة الجواد «هوليوود» جائزة لقب المركز الأول.

وجرت المنافسات، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ورعاية «لونجين»، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار وباء «كوفيدـ19».

ويحتوي موسم القفز على 14 أسبوعاً محلياً لدوري القفز والبطولات المحلية، وثماني بطولات دولية تنظمها أندية ومراكز الفروسية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وأقيمت منافسة الجولة الواحدة مع جولة التمايز على حواجز (135 سم)، وشارك فيها 42 فارساً وفارسة من المستوى الأول والشباب، ونجح 16 منهم في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، والتمايز أكمله ستة منهم دون خطأ أيضاً، ونال جائزة المركز الاول الفارس جاك ريان والجواد «هوليوود» من فريق «زد سفن»، وذهبت جائزة المركزين الثاني والثالث إلى زميله بالفريق الفارس شين برين بالجواد «فيستو جراند» والجواد «زد سفن ريجال دون»، وفي الشوط الأول من جولة واحدة لفرسان المستوى الأول والشباب على حواجز (130 سم) في اليوم الاول للمنافسات (السبت)، تنافس 41 فارساً وفارسة، وكان الفوز أيضاً من نصيب جورجيا تيم والفرس «زد سفن كانيا دانس» من فريق «زد سفن».

وشهدت المنافسات تحقيق أكثر من ثنائية، فقد أحرز الفارس فرهانج صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني» من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، الفوز في الشوط المفتوح على (120 سم)، وفي الشوط المفتوح الثاني على (125 سم).

وفاز الفارس عماد غريب بالجواد «كواترو 3» من نادي العين للفروسية؛ بالمركز الأول في أول منافسة بالموسم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز (110 ـ 115) سم، وأكمل بها ثنائية بعد فوزه في منافسة الجولة الواحدة بالجواد ذاته، وعلى الارتفاع ذاته.

وفي منافسات الناشئين (الجونيورز) من جولة واحدة شارك ثمانية فرسان، وأحرز المركز الأول الفارس سيف عويضة الكربي والفرس «سبورتس فيلد» من نادي الشارقة للفروسية، وعاد زميله بالنادي الفارس محمد حمد الكربي ليحرز الفوز في شوط «الجونيورز» من جولة مع تمايز، وشارك فيها تسعة فرسان.

من أفضل نتائج خيول القفز عمر (5 ـ 6) سنوات الصدارة التي أحرزها الفارس هشام غريب مع الفرس «جست سبيشال» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل بها ثنائية.

وأعرب رئيس اتحاد الفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد الريسي، عن بالغ سعادته ببدء الموسم الرياضي وافتتاحه بمنافسات قفز الحواجز، كما عبر عن فخره بالإقبال الكبير من الفارسات والفرسان من أبناء الوطن ومن المقيمين، حيث بلغ عدد المشاركين على مدار يومي البطولة ما يقرب من 200 فارس وفارسة، وزّعت على 10 أشواط وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى 135 سم، ووصلت قيمة الجوائز إلى 130 ألف درهم.

- أقيمت الجولة الواحدة مع التمايز على حواجز (135 سم)، وشارك فيها 42 فارساً وفارسة.

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