فوز البطائح ودبا الفجيرة.. وتعادل «الصقور» والحمرية في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق البطائح على مصفوت، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى.

وتمكن هداف المواطنين، اللاعب جاسم محمد النقبي، من تسجيل هدف قاتل في مرمى مصفوت بالدقيقة (89)، أنقذ به صدارة فريقه الذي أصبح رصيده (15) نقطة في المركز الأول، بينما سجل الهدف الثاني البرازيلي ميوراو (81)، وسجل لمصفوت الفرنسي ياسين عبيد (67).

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الفجيرة على مضيفه مسافي بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل للنواخذة أحمد الغيص (64)، والبرازيلي برونو إدواردو (87)، ليصبح رصيد دبا الفجيرة ثماني نقاط بالمركز الخامس، بينما حافظ مسافي على المركز الرابع برصيد تسع نقاط.

وتعادل الإمارات والحمرية بهدف لمثله، ليحافظ «الصقور» على مركز الوصيف برصيد 11 نقطة، مقابل ست نقاط للحمرية في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news