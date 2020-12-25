فاطمة بنت هزاع: استضافة «أبوظبي لتنس المحترفات» ترجمة كبيرة لدعم مسيرة الرياضة النسائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، إن «إقامة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات المحترفات على أرض الإمارات، التي تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، ما هو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الراعي الرئيس للمرأة الإماراتية على كل الأصعدة».

وأضافت في تصريح صحافي: «فخورون بالمرحلة التي وصلنا إليها من تهيئة السبل، وإتاحة الفرص للنهوض بالرياضة النسائية في المجتمع، بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويقودها إلى تحقيق الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية».

وتابعت الشيخة فاطمة بنت هزاع: «نحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ التأسيس في 2010، نعمل بشكل دؤوب كمنظومة رياضية متكاملة ومتجانسة، ونثق بقدرات بنت الإمارات وما تملكه من إرادة قوية، وعزيمة على التطور، وتصميم على النجاح والتميز، بما يؤهلها لصعود منصات التتويج وتشريف الدولة في كل المحافل».

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