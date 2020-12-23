رونالدو يكشف في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عن أسرار بقائه في القمة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مجلس دبي الرياضي، مشاركة قائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي، كريستيانو رونالدو كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يوم 27 الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة".

وقال بيان صادر عن المجلس إن رونالدو يمثل نموذجا عالميا في كيفية البقاء على القمة والمنافسة على جميع الألقاب رغم التقدم في العمر وقوة المنافسة في مختلف البطولات، اذ يعد الأفضل للحديث عن موضوع يرتبط بشعار المؤتمر لهذا العام، وهو "كرة القدم في القمة". وأضاف البيان أن: "النجم البرتغالي سيتحدث في احدى جلسات المؤتمر عن سر البقاء في القمة لسنوات طوال على المستوى الفردي، وكذلك العمل الجماعي الرائع الذي يقوم به مع زملائه، اذ يلعب رونالدو دور القائد في الملعب والمحفز للاعبين إلى جانب دوره في بناء وانهاء الهجمات وتحقيق الانتصارات".

وشدد البيان على أن: "أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية ارتبط بعلاقة وطيدة مع مؤتمر دبي، وقد شارك في مرات عدة كمتحدث في جلسات المؤتمر عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمسيرته الكروية وانجازاته الكبيرة على المستوى الفردي ومع الفرق المختلفة التي ارتدها قمصانها، ونال ألقاب البطولات المحلية والأوروبية والعالمية معها".

ولفت البيان إلى أن زيارة رونالدو لدبي استعدادا للمشاركة في المؤتمر، وحضور حفل جوائز "دبي غلوب سوكر" تأكيد على مكانة المؤتمر والجائزة وحرصه على التواجد في دبي كل عام ولقاء المسؤولين والمختصين بكرة القدم، إلى جانب الاستمتاع بإجازة رائعة مع عائلته في ربوع دبي، ومختلف المناطق السياحية في البر والبحر وفي وسط المدينة أو قلب الصحراء".

وسترتبط زيارة رونالدو الحالية مع حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تقدم لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها وجميع الزائرين من مختلف دول العالم الفرصة للتعرف على جمال مناطق الدولة التي تضم تنوعا بين أسلوب الحياة العصرية الحديثة وبين التراث العريق، وكذلك بين جمال المدن وتفرد منشآتها السياحية وتخطيط شوارعها ومناطقها المختلفة، وجمال الطبيعة الصحراوية والجبلية التي تضمها وجهود أبناها لتحويل جميع المناطق إلى واجهات جذب سياحي رائعة.

ويتطلع جمهور الكرة في الدولة والعالم لمشاهدة رونالدو والهداف البولندي الشهير ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ في مكان واحد، اذ نجح مجلس دبي الرياضي في الجمع بين النجمين الكبيرين في مكان واحد وحدث واحد هو مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز "دبي غلوب سوكر"، كما سيكون إلى جوارهما نجوما آخرين سيحضرون المؤتمر والحفل، وسيتم الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينظم مجلس دبي المؤتمر الدولي، وحفل جوائز "دبي غلوب سوكر" بحضور قيادات الرياضة وصنّاع القرار ونجوم كرة القدم من داخل وخارج الدولة وممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي.

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