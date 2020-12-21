كأس آل مكتوم للتجديف تنطلق الجمعة.. و«عمان 44» يتصدر الترتيب العام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتنافس 20 قارباً في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً (كأس آل مكتوم) في نسختها الـ24، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسماء القوارب المشاركة في السباق، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، المؤهلتين إلى «شوط النخبة» في الكأس يوم الجمعة المقبل.

وقال بيان صحافي: «تصدر الترتيب العام، للعام الثالث على التوالي، القارب (عمان 44) التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، بعد فوزه بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، لينفرد بالقمة، وجاء في المركز الثاني القارب (أساس 39) لمالكه خليفة راشد بن شاهين، وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني، واحتل المركز الثالث القارب البحريني (فيكتوريوس 53) لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة عبدالله خليفة». وسيشارك في السباق القوارب «عمان 44» و«أساس 39» و«فيكتوريوس 53»، و«الصاروخ 7» وفريق «واوان 87» و«كي إتش كي 54»، و«جلفار 55» و«شرطة دبي 3» و«دبي 5»، و«شرطة الفجيرة 77» و«ثوبان 10»، و«الذهب 66» و«مشهور 16» و«وادي السيجي 11»، و«دبي 51» و«الذهب 65» و«عناد 14»، و«مزاحم 70» و«شرطة دبي 30» و«البرق 15».

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