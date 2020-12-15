منتخب الشواطئ يعسكر في المغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت، أمس، إلى العاصمة المغربية الرباط بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، لإقامة معسكر خارجي، للفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. واختار المدرب الوطني محمد المازمي 11 لاعباً للمعسكر، هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي. ويخوض المنتخب خلال المعسكر وديتين أمام المنتخب المغربي يومي 17 و 18 الجاري.

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