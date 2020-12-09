دعوة منتخب الملاكمة للمشاركة في بطولة العرب

المصدر: دبي - وام

تلقى الاتحاد الإماراتي للملاكمة دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية الثالثة التي ستقام في الكويت من 19 إلى 26 فبراير 2021. وأكد أمين السر العام لاتحاد الإمارات حسن الحمادي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن البطولة تسمح بمشاركة ثمانية لاعبين رجال، وخمس لاعبات في فئة السيدات.

في السياق نفسه قال المدير الفني للمنتخب محمد الشبلي، إنه بمجرد وصول موافقة الهيئة العامة للرياضة على المشاركة، سيتم البدء في التحضيرات للحدث.

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