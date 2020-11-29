«تنفيذي الأولمبية الخليجية» يعقد اجتماعه التحضيري الـ 90

المصدر: دبي - وام

تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الـ90 التحضيري للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي. ويفتتح الاجتماع محمد بن سلَيم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، كون الإمارات هي دولة الرئاسة للدورة الحالية، وستجرى مناقشة البيان الختامي وإعلان الرياض لقمة المجلس الأعلى في الدورة (40)، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) المتعلق باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل التطوعي، والاطلاع على مستجدات العمل بشأن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، وتقارير لجنة التنسيق والمتابعة، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، ودورة الألعاب الافتراضية. ويعقد غداً الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية «عن بعد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news