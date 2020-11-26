مترجم مارادونا يكشف عن آخر رسالة من الأسطورة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المترجم الشخصي لأسطورة كرة القدم العالمية، الراحل الارجنتيني دييغو مارادونا، محمد النجار والذي رافقه خلال فترة تدريبه الفجيرة بالإمارات قبل سنوات، عن آخر رسالة من الأسطورة، وقال لـ"الإمارات اليوم" إن آخر مكالمة هاتفية بينه وبين مارادونا كانت في أواخر شهر رمضان المبارك الماضي، وكان وقتها بالأرجنتين.

وقال إنه "أوصاه بأن ينقل تحيته إلى أهل الإمارات، وإلى دبي. وتابع: قال نصاً، بلّغ من يحب مارادونا في الإمارات، أنني أحتاج للبقاء سنة واحدة في الارجنتين وساعود بعدها إلى دبي التي اشتاق اليها بشكل دائم، وسامكث عندما اعود لفترة طويلة".

وأكد أنه لم يوضح له إن كان يريد العودة إلى دبي مدربا أم زائرا فقط. وقال إنه أرسل إليه شريط فيديو خاص، كتب عليه بالإسبانية " إلى أصدقائي في دبي، وحشتوني، سأعود إليكم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news