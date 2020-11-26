بيدرو: العين جاهز لـ «الكلاسيكو»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن فريقه جاهز لمواجهة الـ«الكلاسيكو»، التي تجمعهم بفريق الوحدة، مساء غد، وأن هدف «الزعيم» واضح، ويتمثل في تحقيق الفوز لحصد النقاط كاملة، على الرغم من الغيابات التي ستشهدها صفوف الفريق بداعي الإصابة، مشيراً إلى أنه يعرف خطورة فريق الوحدة، كونه فريقاً يلعب بنزعة هجومية واضحة.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «تغييرات عدة شهدتها التشكيلة الأساسية نتيجة غياب بعض اللاعبين للإصابة والإيقاف، الأمر الذي يعتبر جزءاً من اللعب، لكننا سنختار تشكيلة قوية لمباراة الغد، وسنعمل جاهدين من أجل الفوز مع إظهار الاحترام للفريق المنافس، ورغم أننا نعرف فريق الوحدة جيداً، ويمتاز بنزعته الهجومية، لكننا سنعمل على الحدّ من خطورتهم، وسنلعب كما لعبنا في المباراتين الأخيرتين مع التركيز على حصد النقاط الثلاث في نهاية المباراة».

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