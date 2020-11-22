الوحدة يقفز إلى المركز الثاني.. ومستقبل عجمان في الدوري «رمادي»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

حقق الوحدة فوزه الثالث على التوالي، بعد تغلبه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ختام المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدفين جاء عن طريق، يحيى الغساني «22»، والبرازيلي، جيانلوكا مونيز «25»، واختتم محمد المنهالي الأهداف «80».

وقفز الوحدة مركزين على سلم الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي، ليصعد للمركز الثاني، خلف الشارقة المتصدر برصيد 13 نقطة، وهو مثل رصيد النصر صاحب المركز الثالث، فيما بقي رصيد عجمان عند نقطتين، متراجعاً للمركز الـ12، ليزداد موقف الفريق تحت قيادة المدرب، أيمن الرمادي، صعوبة.

ولم يأخذ الوحدة الأمور على محمل الجد خلال الدقائق الأولى، فظهر بمستوى أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من الفرصة التي سنحت له أمام مرمى عجمان، وأضاعها يحيى الغساني بغرابة شديدة.

وبمرور الوقت بدأ الفريق الضيف اكتساب الثقة، ونجح في تهديد مرمى العنابي في أكثر من مناسبة كان أخطرها ضربة رأس لعبها وليم أوسو من دون أن يكون مراقباً، لكنها علت العارضة.

وتمكن الوحدة، بعد طول انتظار، من زيارة شباك عجمان من هفوة للمدافع سعد سرور، استغلها يحيى الغساني في التسجيل بعد محاولتين، إذ أبعد الأولى الحارس علي الحوسني.

ولم يكن لعجمان أي ردة فعل بعد هذا الهدف، على عكس الوحدة الذي سيطر على مجريات اللعب وضغط لتسجيل هدف آخر، وبالفعل تمكن الظهير الأيسر مونيز من تسديد كرة من مسافة بعيدة استقرت على يسار الحارس علي الحوسني، الذي يتحمل مسؤولية هذا الهدف.

وانهار فريق عجمان بشكل تام وتراجع لاعبوه إلى نصف ملعبه، خوفاً من استقبال أي أهداف أخرى، فبقي الثنائي المحترف، وليم أوسو وتراولي، في معزل بالخط الأمامي فانعدمت خطورتهما.

وكاد الوحدة يضرب عجمان بالهدف الثالث من تمريرة مثالية لعبها إسماعيل مطر إلى ميونغ لي، وضعته في مواجهة المرمى، إلا أنه لم يستغل الفرصة على النحو الأمثل.

وازدادت الأمور صعوبة على عجمان، الذي حُرم المدافع، ايمانويل اجويكالي، اذ نال طرداً مباشراً، لإعاقته ماتافز وهو منفرد بالمرمى.

وبلغت الإثارة مداها بعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، بعدما وقع حارس عجمان في المحظور وارتكب خطأ في حق ماتافز، احتسبها الحكم ضربة جزاء بعد التأكد من تقنية الفار، تصدى لها إسماعيل مطر وأنقذها الحارس الحوسني.

وواصل حارس عجمان دفاعه عن مرماه ببسالة حينما تصدى في مرتين لضربة رأس من إسماعيل مطر، ارتدت إلى البديل طحنون الزعابي، لينجح مجدداً في التصدي لتسديدته.

وتمكن الوحدة من التسجيل للمرة الثالثة بعد فاصل من التمريرات التي انتهت عند محمد المنهالي، الذي سبق مدافع عجمان وأودع الكرة بسهولة داخل المرمى.

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