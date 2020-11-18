الشارقة مهتم بضم البرازيلي غويلهيرمي بالا

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الشارقة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب، غويلهيرمي بالا، قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة «ون فوتبول» أن المهاجم، البالغ من العمر 19 عاماً، لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي مادوريرا البرازيلي، بينما يجب على إدارة فلامينغو توقيع عقد جديد مع بالا حتى لا يرحل عن صفوفه في يناير المقبل.

وأضاف: «الشارقة يعد الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات غويلهيرمي بالا، لكن فلامينغو قد يحسم مصير اللاعب، خلال الأيام المقبلة، بتجديد عقده أو منحه الفرصة للانتقال إلى دوري الخليج العربي».

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