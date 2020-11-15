«طائرة العين» تكسب «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حسم فريق رجال العين للكرة الطائرة أولى قمم الموسم الجديد، بعد فوزه على ضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد بمدينة العين، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في لقاء كان فيه «الزعيم» الطرف الأفضل.

وفي المباريات الأخرى، حقق عجمان مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ضيفه الجزيرة، وصيف كأس نائب رئيس الدولة، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وهي المباراة التي استمرت فيها الندية حتى الشوط الفاصل الذي حسمه «البرتقالي» لمصلحته، وفي مباراة أخرى، فاز الوصل على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، بينما أجلت اللجنة المنظمة لقاء حتا وبني ياس، تطبيقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news