السويدي: نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يعمل على استقطاب لاعبين جدد

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، سمية السويدي، أن التعاون المشترك مع اللجنة البارالمبية يصب في مصلحة أصحاب الهمم بمختلف مجالات وأنشطة النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن النادي يعمل على استقطاب لاعبين جدد في مناطق رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الأمين العام للجنة البارالمبية، ذيبان المهيري، للمقر الجديد لنادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وحضرها رئيس اللجنة القانونية أحمد سالم، والأمين المالي الدكتور عبدالرزاق أحمد، ورئيس اللجنة الطبية جمعة النعيمي، والمستشار الفني للجنة طارق الصويعي.

وقالت السويدي، في تصريحات صحافية: «إن النجاحات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم، خلال المرحلة الماضية، تجسد الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص دائماً على توفير كل سبل الرعاية والتكريم والدعم المعنوي والمادي للارتقاء بمستوياتهم وتهيئة الظروف التي تكفل لهم المنافسة بقوة في جميع البطولات والملتقيات القارية والدولية».

من جهته، قدّم ذيبان المهيري لمحة موجزة عن أنواع الإعاقات والأنشطة المحلية والدولية التي تنظمها اللجنة البارالمبية بشكل عام، وبحث سبل تطوير النادي خلال الفترة المقبلة من خلال المرافق الرياضية، والتي ستصب في مصلحة اللاعبين.

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