تألق كبير للسويدية هدوول في «مونلايت كلاسيك» للغولف

المصدر: جوني جبور ■دبي

اقتربت اللاعبة السويدية كارولين هدوول، من الظفر بـ«دلة دبي» الكأس المخصصة للفائزة ببطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» لغولف السيدات، البالغ إجمالي جوائزها 285 ألف دولار، وأسدل الستار عليها في ساعة متأخرة من مساء أمس، وذلك عقب نجاح هدوول في ختام منافسات اليوم الثاني وعلى ملعب «فالدو» في نادي الإمارات بدبي، في تعزيز صدارتها الترتيب العام للبطولة برصيد تسع ضربات تحت المعدل. واحتاجت النجمة السويدية، إلى 69 ضربة لإنهاء مسار اليوم الثاني، حاصدة من خلالها ضربتين تحت المعدل التي أضافتها إلى رصيد السبع ضربات التي حصدتها في اليوم الأول، وتعزيز صدارتها في الترتيب العام بإجمالي تسع ضربات تحت المعدل، بفارق الضربة عن البريطانية ميغان ماكلارين التي اكتفت بالمركز الثاني، فيما تشاركت المركز الثالث ورصيد السبع ضربات تحت المعدل، كل من الأسترالية ميني لي، والألمانية لورا فينفشتوك. وقضى نظام بطولة دبي، التي تعد إحدى جولات بطولتي «الجولة الأوروبية للاعبات المحترفات» وكأس «السباق إلى كوستا ديل سول»، بأن تقتصر منافساتها على ثلاثة أيام، وأن تستهل تحت الأضواء الكاشفة ليلاً، وتلعب في اليومين الثاني والثالث على مدار اليوم من الصباح وحتى المساء.

عزّزت صدارتها برصيد 9 ضربات تحت المعدل.

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