«حديد» يحفظ كبرياء العين أمام الفجيرة في آخر نفس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

انتظر فريق العين أمس حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (93)، ليسجل هدف التعادل (1-1) على حساب مضيفه الفجيرة، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي. واستمرت عقدة الفجيرة مع «إهدار الفوز»، فللمرة الرابعة على التوالي يتقدم في النتيجة ويهدر الانتصار، خلال لقاء الشارقة وبني ياس والظفرة، وخسرها، بينما أمام العين خرج بنقطة هي الأولى له هذا الموسم.

وسجل روزا هدف الفوز الأول للفجيرة في الدقيقة 9، لكن العين تعادل في الدقيقة 93 عبر البديل فهد حديد الذي اشترك في آخر 10 دقائق.

في المقابل واصل «الزعيم» الظهور بمستوى متواضع، وكان قريباً جداً من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي، لولا تسديدة فهد حديد.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ الدقائق الأولى، وسدد مهاجم العين لابا تسديدة قوية، لكن حارس الفجيرة عبدالله التميمي أبعدها. ورد عليها بشكل أقوى مهاجم الفجيرة البرازيلي أوليفيرا الذي تبادل الكرة مع التونسي فراس بالعربي بالقرب من مرمى العين، أبعدها خالد عيسى ببراعة (8).

ورغم أن الفجيرة افتقد لمهاجمه السويدي صامؤيل فإنه كان الأخطر على المرمى، وواصل ما فعله في المباريات الماضية أن يكون البادئ بتسجيل الأهداف، لينجح في تسجيل الهدف الاول عن طريق البرازيلي فارلي روزا، مستفيداً من مناولة فراس بالعربي (9)، وذلك بعد تدخل تقنية الفديو لإلغاء قرار مساعد الحكم الذي أشار الى وجود حالة تسلل.

وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني ظهر العين بشكل أفضل، وشن هجمات عديدة كان لها بالمرصاد مدافع الفجيرة حمدان البارود. وسجل كايو التعادل للعين في الدقيقة 71 لكن «الفار» ألغى الهدف، وأنقذ حديد العين بالتعادل في نهاية المباراة بعد تسديدة قوية من خارج الجزاء.

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