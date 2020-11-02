عجمان يفتقد 8 لاعبين أساسيين أمام النصر

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن أن فريقه سيفقد ثمانية من لاعبيه الأساسيين في مباراته أمام النصر، المقررة مساء غدٍ في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقال الرمادي، أمس، في مؤتمر صحافي: «أعترف بأن وضعية عجمان في الدوري باتت صعبة، ويجب أن نُعدّل كثيراً من أدائنا، وما يزيد الأمور علينا صعوبة هو غياب ثمانية لاعبين عن مباراة النصر، سبعة منهم تأكد غيابهم، فيما نحاول تجهيز الظهير الأيمن، محمد إسماعيل، لتلك المباراة».

وضمت قائمة الغيابات التي أعلن عنها مدرب عجمان كلاً من: سعد سرور، حسين عبدالرحمن، البرتغالي ديغو، عبدالله صالح، عبدالرحمن ركان، راشد حسن، وليد اليماحي، ومحمد إسماعيل.

وأضاف مدرب عجمان: «ما يؤثر في هذه القائمة الطويلة من الغيابات أن معظمها جاء في الخط الدفاعي الخلفي، ولكننا كجهاز فني مطالبون بأن نوجد البدائل، ومن المؤكد أننا سندفع بمجموعة من العناصر التي نثق بها وبقدراتها على تقديم المطلوب في تلك المواجهة الصعبة».

وعن توقعاته فيما إذا كانت «عُقدة النصر أمام عجمان ستستمر في مباراة الغد»، أوضح: «لا أقتنع بأن هناك فريقاً يُمثّل عُقدة لفريق آخر، في أي مكان أو في أي مناسبة، فمثل هذه القناعات قد توجد في عقول ومُخيلة الجماهير، لكن ليس لها مكان لدى المدربين، وعندي تحديداً».

وأكمل: «الفوز على النصر لن يأتي بالعُقدة أو بنتائج اللقاءات التاريخية، وإنما يأتي بالعمل الجاد، والرغبة من جانب لاعبينا، وعلينا أن نكون على قناعة كاملة بأن العميد الذي سنلاقيه غداً مختلف بصورة كبيرة عن الذي واجهناه في المواسم السابقة، من حيث الدوافع والرغبة في المنافسة، وهذا ما يزيد من صعوبة المواجهة».

وأضاف: «إذا كان النصر في نظر الكثيرين فريقاً مرشحاً للقب، سنبقى نحن أيضاً فريقاً محترماً، قادراً على أن ينهض من عثرته الحالية، مثلما فعل في مواسم سابقة من قبل، والرهان الدائم على البرتقالي أنه دائماً ما يجيد بصورة كبيرة أمام الفرق الكبيرة».

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