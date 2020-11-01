أحمد بن حمدان يشارك في سباق حتا لقوارب التجديف والكاياك الأول من نوعه

المصدر: حتا - الإمارات اليوم

عاشت مدينة حتا أول من أمس على صخب وإيقاع «مجاديف» ألواح وقوارب «التجديف - واقف» والـ«كاياك»، التي رسمت لوحة إبداعية راقية على سطح مياه بحيرة سد حتا الخلابة، وبين سلسلة جبالها المحيطة خلال سباق «نحن نجدف من أجل حتا».

وشهد الكرنفال الرياضي المائي الأول من نوعه في حتا اهتماماً كبيراً من المسؤولين وحضوراً لافتاً من المشاركين، إذ حظي بحضور ومشاركة مميزة من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وحضور سلطان محمد بن الشيخ مجرن، رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال.

وأقيم الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى في هذا المكان الجميل بالتزامن مع انطلاقة فعاليات تحدي دبي للياقة 2020 وبالتعاون مع مجلس دبي، والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي (مركز حتا) وشركة حتا للمغامرات ولجنة الكايت سيرف، ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وتابع الفعاليات وأشرف عليها المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وخلفان ماجد البدواوي مالك ومؤسس شركة حتا للمغامرات، وعلي البدواوي من بلدية دبي مركز مدينة حتا.

واشتمل التنافس في سباق حتا لألواح وقوارب «التجديف - واقف» والـ«كاياك» على ستة سباقات مختلفة للرجال والسيدات، وعلى مسافة بحد أقصى 3 كلم، وأدنى بكلم واحد. وفي السباق الرئيس، حل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في المركز الثالث، بينما حقق المركز الأول محمد المنصوري، وحل ثانياً سابستيان سكوروس.

ولدى السيدات فازت سهى إسماعيل بالمركز الأول، وتفوق في الناشئين للمسافات القصيرة ميكولاج فرانيسزيك الذي حل أولاً، وجاء فريدريك سزسزسني ثانياً، وعبدالله حسن آل علي في المركز الثالث، وكسب شاني بورتاكا المركز الأول في المسافة الطويلة، وحل ثانياً مراد مختار، وثالثاً محمد زيد بيراري.

وفي سباق قوارب الكاياك - رجال، فاز فريدريكو راديسي، وحل ثانياً دانيال هاريسون، وثالثاً محمد عمر كريم، ولدى السيدات فازت آن سيشوانوت، وحلت ثانية تان ويشي، وثالثة ناتالي كونارتي. وأبدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في تصريح صحافي إعجابه الكبير باختيار بحيرة سد حتا الجميلة وسط الطبيعة الساحر والمناظر الجبلية الخلابة لتكون مسرحاً للسباق. وعن مشاركاته قال إنها «تجربة رائعة وجميلة حفزني من خلاها الموقع الجميل والأجواء الرائعة للمشاركة، وخوض التحدي في الفئة التي جمعت نخبة من الأبطال، والحمد لله استطعت أن أحقق المركز الثالث».

نتائج فئات سباق حتا

(واقف - رجال):

محمد عبيد المنصوري.

(واقف - سيدات):

سهى إسماعيل.

(واقف - ناشئين):

ميكولاج فرانيسزيك.

(واقف - محترفين):

شاني بورتاكا.

(الكاياك - رجال):

فريدريكو راديسي.

(الكاياك - سيدات):

آن سيشوانوت.

- اشتمل التنافس على 6 سباقات مختلفة للرجال والسيدات.

- منافسات السباق أقيمت في بحيرة سد حتا الخلابة.

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