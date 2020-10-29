الشارقة يهزم الظفرة بفارق 21 هدفاً في «كأس اليد»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

قسا الشارقة لكرة اليد على ضيفه الظفرة، وفاز عليه بفارق 21 هدفاً «37-16»، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح ثانية جولات دوري مجموعات بطولة «كأس الإمارات»، أولى مسابقات الموسم الجديد 2020-2021 لمرحلة الرجال.

وعزز الشارقة صدارته لفرق المجموعة الثانية، بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن النصر، فيما بقي الظفرة ثالثاً بنقطتين، بفارق نقطة عن دبا الحصن في المركز الرابع.

وتستكمل الجولة يومي غدٍ وبعد غد، إذ يلتقي النصر مع دبا الحصن على صالة نادي الشارقة، على أن تتبع يوم السبت، بلقاءي المجموعة الأولى، إذ يلتقي العين مع بني ياس على صالة الجزيرة، والوحدة مع الجزيرة على صالة بني ياس، ليسدل الستار على الجولة بلقاء وحيد لحساب المجموعة الثالثة، يجمع الوصل مع مليحة على صالة شباب الأهلي.

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