اعتماد برنامج إعداد منتخب «ناشئي اليد» للبطولة الآسيوية

المصدر: دبي - وام

اعتمدت لجنة المنتخبات والمسابقات باتحاد كرة اليد برنامج إعداد منتخب الناشئين للبطولة الآسيوية المرتقبة في أوزبكستان في النصف الثاني من مارس المقبل. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة، أول من أمس، عن بُعد، بحضور أمين عام الاتحاد، ناصر الحمادي، ورئيس اللجنة، عبدالله الكعبي، وبقية الأعضاء.

وقال الكعبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «تم الاتفاق على أن يكون أول تجمع لمنتخب الناشئين في السادس من نوفمبر المقبل، على أن يستمر ثلاثة أيام، وأن يكون التجمع الثاني بعدها بأسبوع لمدة ثلاثة أيام أخرى، وإخطار الأندية بقائمة الفرق المختارة، والمواعيد الخاصة بالتجمعات لتجهيز اللاعبين، أما بالنسبة لمسابقات الناشئين وبطولاتهم المحلية، فهي مازالت محل دراسة لكنها بالضرورة ستراعي برنامج إعداد المنتخب، وتوفر له الفترات الزمنية الكافية للتجمعات والمعسكرات»، وأضاف الكعبي: «لجنة المسابقات مشكورة طلبت منا توفير تصور لتجمعات المنتخب على مدار 12 أسبوعاً ووفرنا لها ذلك، حتى تضمها إلى برمجتها للبطولات، ومن الوارد أن نعتمد لمنتخب الناشئين إقامة معسكر خارجي قبل البطولة الآسيوية، على ضوء المعطيات وآخر المستجدات الخاصة بفيروس (كورونا)».

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