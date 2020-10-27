«الأولمبياد الخاص الإماراتي» تكرّم «مدارس الأبطال الموحدة»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية تكريم المدارس الحاصلة على لقب «مدارس الأبطال الموحدة»، عبر المنصات الإلكترونية في حفل افتراضي،

بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما المزروعي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري.

وقال بيان صحافي: «حصلت ثماني مدارس على اللقب، وهي: مدرسة جيمس كامبردج العالمية أبوظبي، أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، مدرسة العزة الحكومية، أكاديمية بيرل، أكاديمية البطين، أكاديمية المعمورة، ومدرسة سنمارك من إمارة دبي». وذكر البيان: «يعتمد برنامج مدارس الأبطال الموحدة، الرياضة أساساً له إلى جانب عدة، محاور مساندة تعتمد على الدمج المدرسي الشامل للطلاب من مختلف القدرات والطلاب من ذوي التحديات والإعاقات الذهنية مع الطلاب من غير الإعاقات، حيث يستلهم قيم الأولمبياد الخاص ومبادئه وممارساته، فمن خلال إحياء هذه المبادئ في مراحل مبكرة، ضمن المدارس على نطاق واسع، يسعى البرنامج إلى تنمية جيل يحتوي الجميع، ويحتضن الاختلافات، كما سيسهم تطبيق البرنامج عبر مختلف مدارس الدولة في تعزيز مبدأ الدمج الاجتماعي، من خلال إطلاق أنشطة منظمة من شأنها تزويد الشباب في دولة الإمارات، بالأدوات والمهارات اللازمة، لبناء مناخ من القبول والاحترام في المدارس». وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما المزروعي: «كلنا فخر وسعادة لنرى نمو برنامج مدارس الأبطال الموحدة في أوساط المدارس الحكومية والخاصة، وسعيهم للحصول على اللقب ليس فقط لأهميته، بل إيماناً منهم بأهمية الدمج المدرسي الشامل لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والقدرات المختلفة مع أقرانهم الطلاب، واستخدام الرياضة كوسيلة لكسر الحواجز، وخلق الصداقات». حضر الحفل رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سارة المسلم، ومديرة جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، فاطمة بالرهيف، ومدير عام الشؤون المالية التنفيذية في دائرة المالية في أبوظبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي محمد النعيمي، وممثلو الجهات المعنية بالتعليم في الدولة والعديد من مديري المدارس والمعلمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news