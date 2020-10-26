«دبي الرياضي» يطلق مبادرات لتطوير كرة القدم اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحافياً عند الـ11 من صباح اليوم، في مدينة دبي الرياضية، لإطلاق عدد من المبادرات المحلية والعالمية الهادفة إلى تطوير كرة القدم في دبي، وفي الإمارات بشكل عام، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، والليغا الإسبانية، ومدينة دبي الرياضية. يحضر المؤتمر الصحافي كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس مدينة دبي الرياضية، خالد الزرعوني، ومدير عام رابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايتي فينتورا.

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