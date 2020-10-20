أندية المحترفين تحصل على الترخيص الآسيوي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة التراخيص، التابعة لرابطة المحترفين لكرة القدم، منح الترخيص الآسيوي لجميع الأندية المحترفة الـ14، بعد استيفائها الشروط والمتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

وعقدت لجنة التراخيص الابتدائية، اجتماعاً، أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعْد)، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور نائب رئيس اللجنة حمد الجنيبي، والأعضاء: أحمد المهيري، ومحمد حسن، ومحمد الحمادي، ويوسف عزير، للنظر في قرارات الترخيص الآسيوي والخاصة بدوري أبطال آسيا عن موسم 2020-2021.

وقالت رابطة المحترفين، في بيان: «إن الرابطة عملت على تعريف الأندية بمتطلبات الترخيص، ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكتروني (كلاس)، التابع للاتحاد الآسيوي، كما قام فريق إدارة التراخيص بالرابطة بمراجعة وتقييم الملفات، وإعادة إرسال الملاحظات للأندية، لتلافي وجود أي نواقص ما يسهم في ترخيص الأندية بالموعد المحدد، ووفق القوانين والنظم المتبعة في هذا الخصوص».

يذكر أن موسم 2012-2013 شهد تطبيق أول دورة لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية هي التاسعة، منذ تطبيق نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي.

فريق إدارة التراخيص بالرابطة قيَّم الملفات، وأعاد إرسال الملاحظات إلى الأندية.

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