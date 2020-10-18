الشارقة وشباب الأهلي يسعيان إلى كتابة التاريخ في نهائي «السلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

يحل شباب الأهلي، الساعة السابعة مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في نهائي دوري كرة السلة للموسم 2019-2020. ويسعى الفريقان إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة التي استهلت عام 1977، ويطمح من خلالها «الملك» إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004، فيما يطلبها «فرسان دبي» بشعار مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، وإضافة اللقب الـ12 على التوالي، والـ16 تاريخياً منذ لقبه الأول في 1999-2000.

ويسبق مباراة النهائي، على الصالة ذاتها، في الخامسة عصراً، لقاء النصر والبطائح، في مباراة سيتحدد من خلالها صاحب المركز الثالث. وتعد مواجهتا اليوم بمثابة السيناريو المكرر للجولة الثالثة والختامية في نصف النهائي، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ونجح خلالها الشارقة في تحقيق انتصارٍ عريض على شباب الأهلي بفارق 24 نقطة وبنتيجة «89-65»، قابلها فوز البطائح على النصر في الجولة ذاتها «81-76»، خصوصاً أن نظام البطولة قضى بأن يقام المربع الذهبي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يخوض كل فريقٍ من الفرق الأربعة ثلاث مواجهات، تسفر نتائجها عن تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني المتأهلين للنهائي.

ويصعب التكهن بنتائج مواجهتي اليوم، خصوصاً أن شباب الأهلي والنصر لم يكشفا عن كامل أوراقهما، خلال المربع الذهبي، بجانب امتلاكهما المجموعة ذاتها من اللاعبين المواطنين، الذين يمثلون النخبة في المنتخب، يتقدمهم سعيد مبارك وجاسم عبدالرضا وأحمد عبداللطيف وقيس عمر من جانب «شباب الأهلي»، وطلال سالم، وصالح سلطان من «العميد».

وعلى الجانب الآخر، تبدو حظوظ الشارقة قوية، تحت قيادة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، عقب التألق على مدار العامين الماضيين في المشاركات الخارجية، وحصد لقبي النسختين الأخيرتين في بطولة الأندية الخليجية الأبطال.

بدوره، يبحث البطائح، في موسمه الثاني، عن بلوغ منصات التتويج، بعد المركز الخامس للموسم الماضي.

شباب الأهلي يسعى إلى تحقيق اللقب الـ12، على التوالي، في دوري السلة.

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