الفجيرة يصعّد 9 لاعبين من الرديف إلى الفريق الأول

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف المدرب المواطن لفريق رديف الفجيرة، محمد التيمومي، عن صعود تسعة لاعبين واعدين من صفوف الرديف إلى الفريق الأول، لتمثيل النادي في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بينهم لاعبان من منتخبي الشباب والأولمبي، هما الحارس حمد المقبالي وناصر خاطر، إضافة إلى كل من ناصر الزوهري، وأحمد الزحمي، وحمد القيوظي، ومحمد سالم، وعبدالله سالم، ويحيى علي، ومروان محمد.

وقال التيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا أن يكون رديف الفجيرة مصنعاً للنجوم مستقبلاً، لذلك وضعنا في إدارة الفريق، ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي، هدفاً أساسياً، وهو استكشاف الموهوبين وتدريبهم لرفد الفريق الأول لكي لا تضطر الإدارة إلى الاستعانة بلاعبين من خارج النادي، إضافة إلى إعطاء الأمل للاعبي المراحل السنية بالوصول لاحقاً إلى الفريق الأول، والمنتخب الوطني مستقبلاً، وهذا هو الهدف الرئيس أكثر من المنافسة على الفوز باللقب، على الرغم من أهميته المعروفة». وعن استعداداته للموسم المقبل، قال إن «فريقه خاض خمس مباريات ودية، فاز في اثنتين، وخسر مثلهما، وتعادل في واحدة، وهنالك مباراة أخرى قبل دخول المنافسات رسمياً».

أبرزهم لاعبا منتخبي الشباب والأولمبي الحارس حمد المقبالي وناصر خاطر.

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