6 مخالفات لمنشآت وفعاليات رياضية.. و10 تنبيهات بسبب التجمعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي» ست مخالفات مالية على عدد من المؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، في إطار الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق مأموري الضبط التابعة لمجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي» للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، وتنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الرسمي الخاص بالمنشآت والملاعب الرياضية الذي أصدره مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الجهات الرسمية ويتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة ورياضة.

وقال المجلس في بيان أمس: «جاءت المخالفات من خلال زيارات فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي و(اقتصادية دبي) في مختلف مناطق دبي، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق: شارع الشيخ زايد، واحة السيليكون، القصيص، الكرامة، القوز ومنطقة الوصل، وتنوّعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تم توجيه 10 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات».

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