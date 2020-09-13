بالفيديو: لاعبو الفجيرة يستقبلون النوبي وبالعربي على طريقتهم الخاصة
استقبل لاعبو الفجيرة زميلهم المحترف التونسي فراس بالعربي المنضم حديثاً للفريق، واللاعب عبدالله النوبي العائد من الخدمة الوطنية، بممر شرفي، إذ اصطفوا قبل بداية التدريبات اليومية في صفين متقابلين بانتظار مرور كلا اللاعبين في أجواء من المرح والمزاح لرفع معنوياتهما قبل الانخراط في التدريبات.
ويستعد الفجيرة للمنافسة في دوري الخليج العربي لكرة القدم.
🎥— FUJAIRAH CLUB (@Fuj_FC) September 13, 2020
استقبال اللاعبين المنضمين للفريق عبدالله النوبي بعد العودة من اداء الخدمة الوطنية والمنضم حديثا للفريق فراس بن العربي 😁 pic.twitter.com/4cH2Y4nPUR
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