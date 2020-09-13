بالفيديو: لاعبو الفجيرة يستقبلون النوبي وبالعربي على طريقتهم الخاصة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

استقبل لاعبو الفجيرة زميلهم المحترف التونسي فراس بالعربي المنضم حديثاً للفريق، واللاعب عبدالله النوبي العائد من الخدمة الوطنية، بممر شرفي، إذ اصطفوا قبل بداية التدريبات اليومية في صفين متقابلين بانتظار مرور كلا اللاعبين في أجواء من المرح والمزاح لرفع معنوياتهما قبل الانخراط في التدريبات.

ويستعد الفجيرة للمنافسة في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

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استقبال اللاعبين المنضمين للفريق عبدالله النوبي بعد العودة من اداء الخدمة الوطنية والمنضم حديثا للفريق فراس بن العربي 😁 pic.twitter.com/4cH2Y4nPUR — FUJAIRAH CLUB (@Fuj_FC) September 13, 2020

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