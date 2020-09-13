سورية تحلق بلقب السيدات.. والفلبين تظفر بكأس الرجال في «سلة الجاليات» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز فريق سيدات الجالية السورية بلقب بطولة كرة السلة في «دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بعد فوزه على فريق سيدات الجالية الفلبينية 45 -41، فيما حل فريق سيدات النادي المصري الاجتماعي في المركز الثالث بعد فوزه على فريق سيدات الجالية اللبنانية 59 - 49.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «شهدت الدورة نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات التي تنافست في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وأقيمت فعالياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي».

وفي منافسات بطولة كرة السلة للرجال استطاع فريق الجالية الفلبينية الفوز بلقب البطولة، بعد أن تغلب على فريق الولايات المتحدة الأميركية 49 - 47، فيما حل فريق الجالية اللبنانية للرجال في المركز الثالث بعد فوزه على فريق النادي المصري بنتيجة 52 – 42.

وفي منافسات بطولة الريشة الطائرة سيطر النادي الهندي الاجتماعي من السيدات والرجال على ألقاب البطولة، حيث فاز ساشين سيث بالمركز الأول في فئة الفردي الرجال، فيما فازت الهندية تانيشة كراستو بالمركز الأول في فئة فردي النساء، وفاز الثنائي الهندي روهيث هاريداس وشيبيل سي بي بالمركز الأول في منافسات الزوجي رجال، وفي منافسات الزوجي نساء فازت الهنديتان تانيشا كراستو وفيديا مانجاناني بالمركز الأول، وفي منافسات الزوجي المختلط فاز أيضاً الفريق الهندي المكون من جيمس فارجيس وتانيشا كراستو بالمركز الأول. وفي منافسات بطولة الكريكت حلق فريق النادي الهندي الاجتماعي بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق الجالية النيبالية.

وقام بتتويج الفائزين كل من مدير قسم الرياضات المجتمعية أحمد إبراهيم، ومدير قسم رياضة المرأة فوزية فريدون، بحضور أعضاء مجالس إدارات الأندية المجتمعية المشاركة في الدورة.

وقال أحمد إبراهيم: «لقد كانت صحة وسلامة المشاركين في مقدمة أولوياتنا، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في كل البطولات، وحرصنا على التزام جميع المشاركين والمنظمين بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات طوال الوقت مع تحقيق التباعد الجسدي، وقمنا بتسليم الميداليات التي تحمل صور أبطال خط الدفاع الأول من المسعفين والأطباء والإطفائيين والشرطة، الذين نفتخر بهم على جهودهم في حماية الوطن». وشارك في هذه الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي، وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السريلانكية، الجالية الأميركية، الجالية الإندونيسية، الجالية اليمنية، والجالية الصينية.

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نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي شاركت في الدورة.

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