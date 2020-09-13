دبا الفجيرة يهزم التعاون استعداداً لـ «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق دبا الفجيرة على ضيفه التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، حيث سجل للنواخذة البرازيلي برونو (هاترك) وأحمد راشد باتو، بينما سجل للتعاون البرازيلي فيليب.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، مدير الفريق الأول جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت تجربة فنية مهمة للفريق وخرجت قوية وتنتظرنا مباراتان مقبلتان، مع خورفكان والبطائح يومي 17 و24 الجاري على التوالي».

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