برنامج «وقت الريشة» للسيدات ينطلق في دبي 19 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي بطولة «برنامج وقت الريشة دبي للسيدات 2020»، التي تقام من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري، في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات «زعبيل 4 و5 و6» في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلن المجلس عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنافسات للسيدات من جميع الجنسيات، من عمر 15 سنة فما فوق، عبر الموقع الإلكتروني www.dubaisc.ae/‏WST2020، وستكون المشاركة متاحة لعدد محدود من السيدات حيث ستكون كل فئة مكونة من 32 لاعبة فقط.

وقال بيان صحافي: «يشرف على البطولة اتحاد كرة الطاولة والريشة الطائرة، كما يدير العملية التحكيمية حكمات معتمدات من الاتحاد، وتقام المنافسات بنظام الفردي فقط، وذلك ضمن فئتين هما فئة الإماراتيات وفئة المقيمات، وستكون منافسات كل فئة على حدة، ويعتمد نظام خروج المغلوب من أول دور، وستكون كل مباراة من ثلاثة أشواط، وينتهي الشوط بتسجيل إحدى اللاعبتين 15 نقطة».

وقالت مديرة إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة، فوزية فريدون: «تأتي هذه البطولة ختاماً لبرنامج وقت الريشة، الذي أطلقه المجلس، من بداية شهر أغسطس، لتدريب السيدات على رياضة الريشة الطائرة، التي أصبحت من أكثر الرياضات شعبية في دبي، مع زيادة أعداد الممارسين لها من مختلف الجنسيات، وكان برنامج وقت الريشة يتضمن تدريبات مجانية كل أربعاء طوال شهر أغسطس، وستكون هذه البطولة تتويجاً لجهود المشاركات في البرنامج لتطبيق كل ما تعلمنه خلال هذه الفترة، كما تعد البطولة فرصة للسيدات للترويح عن أنفسهن، خصوصاً خلال هذه الفترة التي يبذلن فيها جهداً مضاعفاً في مساعدة أبنائهن بالتعليم».

وأضافت فريدون: «يحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على دعم وتطوير الرياضة النسائية للوصول بها إلى مرحلة الاحتراف، وذلك عبر تنظيم البطولات الرياضية والدورات التدريبية وورش العمل، لتنمية ثقافتهن الرياضية وصقل مهاراتهن، وبالفعل استطعنا تحقيق الكثير من التطور في هذا المجال حتى أصبحت أعداد النساء الممارسات للرياضة تزيد كل عام بشكل متضاعف، وخصص العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة فرقاً نسائية مع مدربين محترفين ليشاركوا في مختلف البطولات التي ينظمها أو يرعاها المجلس، حتى إن عدد النساء المشاركات في البطولات أصبح يتساوى مع عدد الرجال، إن لم يزد عنه في بعض المنافسات».

تطبيق الإجراءات الاحترازية

سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال أيام البطولة، مع توفير المعقمات، وسيتم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص، سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة، كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات، مع تحقيق التباعد الجسدي، وعدم الاحتكاك مع الآخرين، حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

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