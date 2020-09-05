التعاون يتعادل مع الحمرية.. ويدشن معسكرا في عجمان

المصدر: محمد فاضل - عجمان

تعادل التعاون ومضيفه الحمرية بدون اهداف في المباراة الودية التي أقيمت أمس بملعب الحمرية ضمن استعداداتهما للدور التمهيدي المقبل لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى، وهي اول مباراة تنتهي سلبًا للفريقين في وديات الموسم الحالي.

وقال مدرب التعاون عارف شلنك لـ"الامارات اليوم": يدشن الفريق مساء غد معسكرا داخليا في عجمان، بينما تقام التدريبات في ملاعب نادي الشارقة في الحزانة لمدة أسبوع، وسنخوض خلاله مباراتين مع البطائح ودبا الفجيرة، ونعول على هاتين المباراتين كثيرا للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين. واكمل: كانت المباراة مع الحمرية تجربة فنية مميزة وقفنا خلالها على أمور مهمة، سنعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة.

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