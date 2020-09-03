14 نادياً تشارك في الدورة المجتمعية بـ «عالم دبي» 11 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «دورة دبي الرياضية للأندية المجتمعية» التي تُقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الرابع إلى 11 الجاري.

ويشارك في الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة في دبي وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السريلانكية، الجالية الأميركية، الجالية الإندونيسية، الجالية اليمنية والجالية الصينية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يتنافس المشاركون من منتسبي هذه الأندية في أربع رياضات متنوعة هي: كرة الريشة وكرة السلة وكرة القدم والكريكت، ويشكلون فرقاً للرجال وفرقاً للنساء، وتهدف الدورة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي والأندية المجتمعية في إمارة دبي، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع منتسبي هذه الأندية وتوطد العلاقة بينهم عبر خلق جو من الألفة والتعارف بين المشاركين كافة».

من جهته، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي خالد العور: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوّع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد على 200 جنسية للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما أن هذه الدورة تحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضة متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فيها، حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحرص على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة، وجعلها أسلوب حياة».

وأضاف العور: «تسهم هذه الدورة في تعزيز التعاون مع الأندية المجتمعية في دبي إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة، كما نسعى دائماً لمنح كل الجاليات المقيمة في دبي الفرصة لممارسة رياضتها لمفضلة والترويح عن نفسها».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات بمركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار: «لقد مكنتنا شراكتنا الطويلة مع مجلس دبي الرياضي على مدى العقد الماضي من تمهيد الطريق نحو تنمية المواهب الرياضية ذات المستوى العالمي، من خلال عالم دبي للرياضة الذي يقام سنوياً».

وأضاف: «نتطلع إلى استضافة الدورة على ملاعب عالم دبي للرياضة، وهي شهادة حقيقية على رؤيتنا الجماعية في تعزيز الرفاهية والقوة والنشاط البدني لدى المواطنين والمقيمين كافة من مختلف فئات المجتمع».

خالد العور:

«نسعى دائماً لمنح كل الجاليات المقيمة في دبي الفرصة لممارسة رياضتها المفضلة والترويح عن نفسها».

ماهر جلفار:

«نتطلع إلى استضافة دورة دبي الرياضية للأندية المجتمعية على ملاعب عالم دبي للرياضة».

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