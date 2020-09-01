قرعة كأس رئيس الدولة تسحب اليوم بالاعتماد على نتائج موسم 2018-2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُجرى، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقتي: كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021، في مسرح دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي، وسيتم خلالها اعتماد نتائج الموسم قبل الماضي 2018-2019، نتيجة قرار إلغاء نتائج الموسم 2019-2020، بسبب جائحة «كورونا».

وتقام مراسم القرعة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة أن فعاليات الحفل ستبدأ بسحب قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة وعددها (11 نادياً) إلى مجموعتين: الأولى تضم (6 أندية)، والثانية (5 أندية)، ويتأهل بطل كل مجموعة لدور الـ16.

طريقة سحب القرعة

يتم توزيع الأندية إلى مجموعتين، بعد تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، طبقاً لنتائجها في دوري الدرجة الأولى لموسم 2019/‏‏2018، والناديين الحائزين المركزين الـ13 والـ14 من دوري الخليج العربي، للموسم نفسه على النحو التالي:

- المستوى الأول: الإمارات ، ودبا الفجيرة.

- المستوى الثاني: العروبة، الحمرية، دبا الحصن، ومسافي.

- المستوى الثالث: الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، والبطائح.

ووفقاً للآلية المعتمدة من لجنة المسابقات، سيتم توزيع الأندية من كل مستوى بالقرعة على المجموعتين، بحيث يتم أولاً سحب اسم النادي، ثم تحديد المجموعة، وأخيراً تحديد رقم النادي في المجموعة، وجدول المباريات.

وتُقام التصفيات بنظام الدوري من الدور الواحد، على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، وذلك بدءاً من 25 سبتمبر الجاري، إلى 24 أكتوبر المقبل.

قرعة الدرجة الأولى

بعدها سيتم سحب قرعة دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق 30 أكتوبر المقبل، بنظام الدوري ذهاباً وإياباً، حيث سيتم إجراء القرعة بين الأندية المشاركة (11 نادياً)، ويتم تسكينها على جدول المباريات، من خلال الأرقام من 1 إلى 11، علماً بأن النادي، الذي سيحمل (الرقم 7) سيعفى من خوض مباريات الأسبوع الأول.

وبعد انتهاء القرعة، وتحديد مباريات الأسبوع الأول، يتم تسكين أرقام الأندية على الأسابيع المتبقية من الدوري، علماً بأن المباريات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بجدول المباريات.

كأس رئيس الدولة

وبالنسبة لدور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، فسيقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في جميع مراحل البطولة، اعتباراً من دور الـ16، وتجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات، من دور الـ16 حتى نهاية البطولة.

ووفقاً للائحة البطولة، سيتم وضع بطل دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم 2019/‏‏2018 (الشارقة) على رأس جدول المباريات، وبطل كأس رئيس الدولة في الموسم نفسه (شباب الأهلي) في نهاية الجدول، وتجرى قرعة لتسكين الأندية الـ(12) المتبقية من أندية دوري الخليج العربي للموسم 2021/‏‏2020، على الأرقام من 2 وحتى 15 في جدول المباريات.

المتأهلان من التمهيدي

ويتم تسكين الفريقين المتأهلين عن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى (بطل المجموعة الأولى، وبطل المجموعة الثانية)، على الرقمين المتبقيين في جدول المباريات، بعد تسكين 14 نادياً من أندية دوري المحترفين.

تحديد الملاعب

كما ستجرى قرعة، لتحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ16، والدور ربع النهائي، من خلال وضع كرتين في وعاء: الأولى يوضع داخلها ورقة (تقام المباريات على ملعبه)، والأخرى (تقام المباريات خارج ملعبه)، وفي الوعاء الثاني توضع كرتان يكتب داخل إحداها (الأرقام الفردية)، والأخرى (الأرقام الزوجية)، ثم تسحب ورقة من كل وعاء مع الورقة التي تقابلها من الوعاء الثاني، ليتحدد بذلك مكان المباريات للدورين الستة عشر والدور ربع النهائي، بحيث تكون دلالة الأرقام بالنسبة لرقم الفريق في دور الـ16، ورقم المتأهل عن المباراة بالنسبة لمباريات الدور ربع النهائي.

في المقابل، تُقام مباراتا الدور قبل النهائي على ملاعب محايدة تحددها لجنة المسابقات، ويُقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة.

مواعيد المباريات

وحددت لجنة المسابقات مواعيد المباريات، بحيث تُقام مباريات دور الستة عشر أيام: الخميس والجمعة والسبت التي توافق: 19، 20 و21 نوفمبر المقبل، ومباريات الدور ربع النهائي، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 28 و29 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي الجمعة 15 يناير 2021، على أن تقام المباراة النهائية الأحد 9 مايو 2021، ويجوز للجنة المسابقات تعديل مواعيد إقامة أدوار البطولة، وفقاً لما تراه مناسباً.

الظاهري: الكأس تحمل معزّة خاصة لدى الرياضيين

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، اكتمال كل الترتيبات الخاصة بحفل القرعة، التي ستقام وفق إجراءات احترازية، حفاظاً على السلامة العامة، حيث سيقتصر الحضور على مسؤولي الاتحاد، ولجنة المسابقات، وممثلي الجهات الصحية من خط الدفاع الأول، الذين سيقومون بعملية السحب.

وقال الأمين العام: «نحرص، دائماً، على إخراج مسابقاتنا بالصورة المطلوبة والمثالية منذ البداية، خصوصاً مسابقة كأس رئيس الدولة، لما تحمله من معزة خاصة لدى الرياضيين بصورة عامة، وعشاق كرة القدم بالدولة على وجه الخصوص، كونها ليست بطولة كروية فحسب إنما كرنفال رياضي واجتماعي، يُقام بشكل سنوي».

يذكر أن مراسم القرعة سيتم بثها مباشرة، عبر قنوات: أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، وكذلك عبر نظام الاتصال المرئي مع ممثلي الأندية.

دوري الدرجة الأولى ينطلق 30 أكتوبر المقبل.. ويقام بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة 11 نادياً.

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