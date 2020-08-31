النصر يفوز على الشارقة وديا وإصابة جوناثاس

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

فاز النصر على الشارقة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي اليوم الإثنين في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تعرض مهاجم الشارقة الجديد البرازيلي جوناثاس دي خيسوس للإصابة في الأنف أثر كرة مشتركة مع أحد مدافعي النصر ليغادر بعدها الملعب وذلك في أول ظهور له مع الشارقة بعد تعاقده معه أخيرا لدعم صفوفه للموسم الكروي الجديد.

وتقدم الشارقة بهدف السبق في المباراة في الشوط الأول سجله مدافع النصر بالخطأ في مرماه من تمريرة عرضية من لاعب الشارقة خالد باوزير وتمكن النصر من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

ومنح الفريقان الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية.

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