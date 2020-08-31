اتفاقية تعاون بين مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي زعبيل للسيدات، لنشر ممارسة رياضة المرأة وتطويرها، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية الوطنية بيوم المرأة الإمارتية.

ووقّع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير عام نادي زعبيل للسيدات، شيماء عبيد، وفي حضور مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، روضة المحرزي.

وتضمن الاتفاقية وضع خطة عمل مشتركة لتأهيل وإعداد المرأة في دبي في مجالات الرياضة النسائية المختلفة، إذ سيقوم المجلس بالدعم المادي لتلك الخطة، ودعم التغطية الإعلامية الشاملة للأحداث الرياضية النسائية التي تُقام في دبي والتواصل مع أجهزة الإعلام العالمية. وقال سعيد حارب، إن المرأة تحظى برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة ولها مكانة مميزة في المجتمع، ونعمل في مجلس دبي الرياضي على ترجمة هذا النهج من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي من أجل صحتها وسعادتها.

وأضاف: «نعمل على أن نوفر للمرأة (بمختلف الأعمار)، الفرصة للتنافس في الرياضاتكافة للتعبير عن مدى قدرتها البدنية ومواهبها الرياضية، إذ بات ذلك حقاً أصيلاً لها وواجباً علينا القيام به كاملاً، وعلى النحو الذي يتناسب مع المهام الوطنية الموكلة إلى المجلس».

وتابع «يتضمن الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي منذ تأسيسه لجنة خاصة برياضة المرأة وقسماً مختصاً برياضة المرأة، كما ننظم دورات وفعاليات رياضية وورش عمل عديدة سنوياً لتطوير رياضة المرأة وفي مقدمتها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وغيرها، لكننا نسعى أيضاً للتعاون مع مختلف الجهات لدعم ممارسة المرأة للرياضة وتوحيد الجهود في هذا المجال».

وقالت شيماء عبيد إن الاتفاقية ستؤدي إلى الارتقاء بمستوى المبادرات والبرامج المخصصة للمرأة في مجال الرياضة، وتسهم في زيادة عدد الممارسات والفعاليات السنوية التي تمنح المرأة الفرصة للتدريب والتنافس وتطوير مستوياتها الرياضة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news