نادي سيدات الشارقة: المرأة الإماراتية قدوة في العطاء اللا محدود

المصدر: الشارقة ■وام

أكدت مدير عام نادي سيدات الشارقة، خولة السركال، أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية حضورها الفعّال والمؤثّر في جميع المجالات التنموية، وحققت إنجازات تُسجّل لها، نتيجة إرادتها القوية، وإصرارها على النجاح في ظل الدعم والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة من أجل النهوض بمهاراتها، وتمكينها للارتقاء بقدراتها المختلفة، وذلك ليتسنى لها خدمة مجتمعها على أكمل وجه، ولتكون قدوة في العطاء اللامحدود، لتظل دولة الإمارات على القمة في جميع المجالات.

وقالت السركال في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن الجهد الذي تقوم به المرأة في الإمارات كبير ومشرف، ويستحق كل التقدير، وإن مشاركة المرأة في نهضة المجتمع تعتبر ركناً أساسياً وذا أهمية عالية، فقد كان أحد أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن المرأة لها الأهمية الكبرى في بناء المجتمع، ومن دونها لا يمكن لأمة أن تنجح في مسيرتها».

وأضافت: «في إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وترسيخاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس نادي سيدات الشارقة، نعمل دائماً في نادي سيدات الشارقة على تعزيز دور المرأة في مسيرة النهضة بتوفير بيئة متفردة ومتكاملة، تتمتع بالخصوصية والأمان، وتمنح المرأة الفرصة لتطوير قدراتها من خلال العديد من البرامج والفعاليات، ليكون النادي بذلك مثالاً يُحتذى في إدارة الأعمال وتخريج القيادات النسائية في مختلف المجالات».

- خولة السركال:

«الجهد الذي تقوم به المرأة في الإمارات كبير ومشرف ويستحق كل التقدير».

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