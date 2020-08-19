شاهد بالفيديو.. أول مباراة في ملاعب الإمارات بعد عودة النشاط الرياضي

المصدر: منصور السندي- الشارقة

حول فريق عجمان تأخره أمام مضيفة الشارقة بهدفين دون رد إلى فوز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتها اليوم الأربعاء بإستاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة في إفتتاح مباريات الدورة الودية الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة في اطار استعدادات هذه الفرق للموسم الكروي الجديد، إذ تعد المباراة الأولى في ملاعب الإمارات بعد عودة النشاط الرياضي مجددا عقب تجميده من قبل اتحاد الكرة منذ 15 مارس الماضي.

وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط بواقع 30 قيقة لكل شوط وجرت دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا" كوفيد 19"..

,وعاني لاعبو الفريقين من الرطوبة العالية التي اثرت في الاداء وفي المستوى الفني للاعبين ودفع كل فريق بعدد كبير من لاعبيه بهدف الإستفادة القصوى من مباريات هذه الدورة.

سجل هدف التقدم للشارقة اللاعب لوان بيريرا " 28" ، في حين سجل هدفي عجمان كل من وليد خالد " 63" واللاعب البديل عصام سحتيت " 76".

وجرت أحداث المباراة وفقا للإجراءات الصحية التي تفرضها الجهات المختصة في الدولة بسبب الوضع الصحي الراهن.

وحرصت اللجنة المنظمة للدورة على تطبيق البروتوكول الخاص بالعودة للمباريات الرسمية والودية الذي قام اتحاد الكرة بوضعه بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة وقام اتحاد الكرة بتعميم البروتوكول على جميع أندية الدولة ، وتمثلت إبرز الإجراءات الإحترازية والصحية التي طبقت قبل واثناءالمباراة الشارقة هي تعقيم الملعب ورشه وكذلك تعقيم جميع المداخيل المؤدية إلى مدخل نادي الشارقة والملعب وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الملعب وإلزام الجميع سواء كانوا لاعبين وإجهرة فنية وإدارية وطبية وممثلي وسائل الإعلام بالفحص الطبي لفيروس كورونا وكذلك إلزام الجميع عدا اللاعبين بإرتداء الكمامات والقفازات فضلا عن خفض عدد المتواجدين في الملعب إلى إقصى حد ممكن واقتصر السماح بالدخول لاعضاء الفرق المشاركة في الدورة وحاملي تصاريح الدخول.

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