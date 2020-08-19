الفجيرة يتعاقد مع حمدان البارود

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

أعلنت شركة نادي الفجيرة لكرة القدم على حسابها الرسمي في "تويتر" التعاقد مع لاعب المنتخب الاولمبي ونادي شباب الأهلي حمدان ناصر البارود على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، في صفقة مهمة يتطلع منها لتعزيز صفوفه في خط الدفاع، لما يتمتع به من مواصفات فنية مميزة. وكان البارود قد انتقل مؤخرا من اتحاد كلباء إلى شباب الاهلي، بعد إلغاء الموسم الماضي لدوري الخليج العربي.

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