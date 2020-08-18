«دبي البحري» يطلق مختبر الابتكار لمستقبل العمل الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة الخبراء للتميز والتدريب، أول من أمس، مختبر الابتكار حول مستقبل العمل الرياضي البحري في إمارة دبي، من خلال جلسات نقاشية عبر وسائط الاتصال المرئي الحديث.

وقال بيان صحافي: «يأتي إطلاق المختبر في إطار الجهود القائمة لتطوير العمل، ومن أجل استشراف مستقبل أفضل للرياضات البحرية في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء وأصحاب الخبرة والتجربة من اجل اكتشاف المشكلات واستنباط الحلول في إطار الجهود الرامية لإعلان الخطة الاستراتيجية للنادي العريق، الذي تأسس عام 1988».

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، إن مختبر الابتكار يهدف إلى تقديم أفكار وحلول إبداعية متجددة، عن طريق طرح مجموعة من التحديات على فرق من المختصين والمطلعين والمهتمين وأصحاب العلاقة والارتباط، ومن ثم توظيف تلك الأفكار المقترحة في استغلال الفرص والحلول لتفادي تلك التحديات، بهدف الوصول إلى نادٍ متميز ومبتكر.

وقال في بيان صحافي: «المشاركة من الجهات المختلفة من الشركاء والمعنيين والمختصين ستسهم في عملية التطوير وإعادة الهيكلة، حيث سيتم طرح مجموعة من العناوين ذات الأهمية للنادي في مرحلة التطوير بالاستماع لمجموعات وتقييم الأفكار واختبارها، وترتيبها حسب الأولوية وتضمين الأفكار والحلول ضمن الخطط التشغيلية والتنفيذية للنادي خلال الفترة المقبلة، وقياس أثر ومخرجات تلك الأفكار والحلول».

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