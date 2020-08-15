غوستافو: فضلتُ عجمان على عرض صيني.. وسعيد باحترافية إدارة «البرتقالي»

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

قال المحترف الجديد في صفوف فريق عجمان، البرازيلي غوستافو فاجينين، إنه أخذ انطباعاً جيداً منذ الوهلة الأولى للمفاوضات بينه وبين إدارة نادي عجمان، وأن ذلك الانطباع ترجم إلى الواقع بعد انتهاء المفاوضات، التي وصفها بأنها أُديرت بطريقة احترافية من قبل مسؤولي إدارة نادي عجمان، مشيراً إلى أنه «فضل الدوري الإماراتي على الصيني»، وأنه «اختار القرار الصائب لمسيرته الاحترافية المقبلة مع (البرتقالي)». وأشاد غوستافو بحُسن الاستقبال والمعاملة اللذين حظي بهما خلال مرحلة التفاوض مع إدارة النادي وبعد التحاقه بالفريق. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أظهر مسؤولو النادي مدى الاحترافية الشديدة التي تدار بها كرة القدم هنا في الإمارات، فخلال التفاوض اتفقنا على بعض الشروط الخاصة بالعقد، وحين حضرت إلى عجمان لتوقيع الكشف الطبي، وجدت أن كل ما تم الاتفاق عليه تم إدراجه ضمن العقد، وهذا في الحقيقة أعطاني انطباعاً إيجابياً عن النادي بشكل خاص، وعن الحياة الجديدة التي سأعيشها هنا، يبقى أن أقول إن رئيس مجلس الإدارة، خليفة الجرمن، شخص رائع ويجيد فن التفاوض بصورة ممتازة، وكان واضحاً معي في كل التفاصيل». وتعاقد عجمان مع غوستافو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي كرايوفا الروماني. وأضاف: «الآن يمكن أن أقول إنني اخترت القرار الصائب لمسيرتي المهنية، فقد وصلني عرضان، أحدهما من عجمان، والآخر من الدوري الصيني، لكن من داخل نفسي كنت أميل للعرض الإماراتي حتى من قبل التفاوض مع مسؤولي (البرتقالي)، إضافة إلى أن الانطباع الإيجابي الذي أظهره اللاعبون البرازيليون، سواء من الموجودين حالياً في الإمارات أو السابقين، كان إيجابياً للغاية».وأوضح: «أسرتي أيضاً كان لديها الشغف في زيارة الإمارات والإقامة فيها، بعد أن سمعنا عنها الكثير، والأهم أن أردّ الجميل لنادي عجمان». وحول قدرته على الانسجام رغم أنها التجربة العربية والخليجية الأولى له مع كرة القدم، قال إن لغة كرة القدم واحدة في كل أنحاء العالم. وتابع: «أنا لست قلقاً من هذه التجربة، بل على العكس أرى أن كل الظروف مهيأة لي لتقديم موسم استثنائي، خصوصاً أن وكيل أعمالي أكد لي أن عجمان يتمتع باستقرار فني وإداري، وهذا انطباع يعطيك الثقة والدعم خلال هذه التجربة». واللافت في مسيرته التي خاض فيها 211 مباراة، وسجل 52 هدفاً، أنه لم يحصل على أي بطاقة حمراء.

غوستافو فاجينين

تاريخ الميلاد: 14 نوفمبر 1991.

العمر: 28 عاماً.

محل الميلاد: البرازيل.

مركز اللاعب: خط الوسط.

الطول: 174 سم.

الوزن: 66 كغم.

مسيرة اللاعب

■بدأ مسيرته الكروية في موسم 2010 في صفوف أوساسكو أودوس

البرازيلي.

■انتقل بعدها للدوري الإيطالي، إذ لعب ساليرنيتانا، لموسمين، لعب

فيهما 55 مباراة.

■لعب بعد ذلك لأندية نوفارا وليتشي وميسيتا الإيطالية.

■غادر الدوري الإيطالي إلى رومانيا، حيث لعب موسمين مع كرايوفا.

■لعب كذلك موسمين مع ياونينغ الصيني، ثم عاد مجدداً إلى

كرايوفا.

■اتفق أخيراً على اللعب لعجمان بنظام الإعارة لموسم واحد.

■خاض طوال مسيرته الاحترافية 211 مباراة، وسجل 52 هدفاً.

لم يسبق للاعب البرازيلي غوستافو طوال مسيرته الاحترافية أن حصل على أي بطاقة حمراء.

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